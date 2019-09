Neurólogo dio consejos para enfrentar el cambio de hora

Con el cambio de hora de este sábado 7 de septiembre, "se pierde una hora de sueño, pero siempre perdemos una porque salimos o nos quedamos viendo una película hasta tarde", señaló el neurólogo Leonardo Serra, jefe del Centro del Sueño de la Clínica Alemana de Santiago.

En entrevista telefónica con Ciudadano ADN, Serra explicó que "no diría que sea demasiado excesivo, pero sí se produce cierto desorden".

Esto, porque "al ser humano le gusta tener sol en la tarde porque es el rato que tenemos libre, la gente trabaja en horarios de oficina. Esa es la razón porque existe un horario de verano, pero no necesariamente es lo más adecuado para nuestro organismo", insistió.

Dado que las personas "estamos muy ligadas a nuestro entorno natural, lo que más nos vincula con eso es el ciclo de luz y oscuridad. Y ahora nos vamos a levantar temprano igual, aunque no haya amanecido". El costo de ese desajuste, explicó, podría producir "consecuencias médicas como subir de peso, en el azúcar o en la presión".

Aunque el mayor problema de salud, principalmente para enfermedades graves, sostuvo, no son tanto las fechas sino el famoso "pasar agosto". "La gente se enferma más en agosto", afirmó, aunque "si hiciéramos el cambio antes sería peor todavía. Agosto es el peor mes en mortalidad, después va bajando porque eso tiene que ver con las enfermedades infecciosas que afectan a enfermos crónicos".

También con el cambio de hora -y de temporada- hay "un fenómeno psicosocial, donde sube la tasa de depresiones y suicidios, que tiene que ver con que al aumentar la luz del día, la gente sale más y la gente que no logra empatizar con ese sentimiento se deprime al no ser parte".

Serra hizo énfasis en que "somos una sociedad bien estrellada. Dormimos poco, y eso nos pone más irritables y sensibles", comentando que el 20% de los chilenos sufre de insomnio diario. Al respecto, aconsejó "evitar trasnochar en exceso" y que como el cambio de hora hará que nos dé sueño más tarde, "no solo correr el horario del sueño, sino todos los horarios: si no me da hambre hasta las dos, mejor almuerzo a la una y hago que todos mis horarios se corran y así me levanto más fácilmente".