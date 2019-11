Netflix y Nickelodeon firman acuerdo para producir series y películas de sus personajes

Netflix oficializó una nueva alianza estratégica con Nickelodeon, el cual les permitirá trabajar juntos en la producción de series y películas basadas en los célebres personajes de la marca.

Series como Invasor Zim, La vida moderna de Rocko, Una casa de locos o Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, entre muchas otras, podrán ser futuros proyectos de Netflix.

Sin embargo esta no es el primer acercamiento entre Netflix y Nickelodeon, ya que el canal de TV cedió parte de las licencias de su contenido original al catálogo de la compañía. Entre los créditos, destacan las dos películas de Rugrats, Hey Arnold! The Jungle Movie (2017) y Jinxed (2013), además de las series Bella and the Bulldogs y Sam & Cat.