Netflix reveló cuáles son las series internacionales más vistas en Chile

Muy poco se sabe de los favoritos de los chilenos en Netflix. Pero durante esta jornada, la plataforma global de streaming desclasificó cuáles son las series internacionales, exceptuando las de Estados Unidos, que son las preferidas por la audiencia.

La lista se compone, entre otras, por la inglesa "The End of the F***ing World", que se estrenó la semana pasada su segunda temporada y que tuvo a su primer ciclo entre las más seguidas, además de "Dark" desde Alemania, "The Protector" de Turquía y "La Casa de Papel" de España.

Además, Netflix informó que el número de espectadores en Chile que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo aumentó en 57% comparado con el año pasado. "Hemos notado que nuestros miembros en Chile están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país", indicó Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales.

La lista se completa principalmente con series de Reino Unido como "Sex Education", "Black Mirror: Bandersnatch", "Bodyguard" y "The Innocents", además de "The Rain" (Dinamarca); "Quicksand" (Suecia) y "La Casa de las Flores" (México).