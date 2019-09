Netflix lanzó el tráiler final de El Camino: Una película de Breaking Bad

Todos estamos esperando la película de Breaking Bad, El Camino, la cual nos mostrará a Jesse Pinkman luego de escapar de los nazis que lo tenían esclavizado y torturado.

Para seguir alimentando nuestras ansias, nerviosismo y ganas, Netflix lanzó este martes el tráiler final de la cinta, luego de compartir varios y pequeños avances de lo que veremos el próximo 11 de octubre.

En este nuevo avance podemos ver cómo Jesse recurre a Skinny Pete y Badger, sus viejos amigos, una vez que logra regresar.

Lleno de suspenso, también vemos cómo se acerca a un desconocido (o quizás no), quien le pregunta si está listo o no. ¿Para qué? Aún no lo sabemos.