Netflix habló sobre la identidad de Alicia Sierra de 'La Casa de Papel'

¿La inspectora Sierra es parte de la banda? ¿Es la antigua novia de Berlín? ¿Es la hermana de la antigua novia de Berlín? Estas y muchas otras, fueron las incógnitas que nos reventaron la cabeza y que más se repitieron luego de terminar la tercera temporada de La Casa de Papel.

Una de las incógnitas que más ha generado paranoia es la verdadera identidad de Tatiana, el amor de Berlín; mientras que unos dicen que no puede ser coincidencia el parecido entre ella y la inspectora Sierra, otros dicen que Tatiana está dentro del banco escondida entre los rehenes como Belén Cuesta. Hay otros que indican que la Inspectora y Tatiana son hermanas, explicando el parecido; otros, derechamente dicen que la gente es paranoica y que Tatiana no es nadie.

Tatiana (izquierda) y Sierra (derecha)

Belén Cuesta

Netflix, buscando mantener la atención de los amantes de la serie ante este cruce de opiniones, quiso apagar el fuego con bencina lanzando un mensaje que enloqueció a los fanáticos. "No confirmamos que Tatiana y Alicia sean la misma persona, sólo decimos que nunca las hemos visto juntas en la misma habitación"; además, en la descripción señalaron "también hemos leído por ahí que pueden ser hermanas. Nos gusta más un salseo que a Sierre el pica pica", finalizaron.

Hay otro dato que complica más el asunto, se trata de las últimas palabras que dijo Tokio en el capítulo final de la temporada 3, que para algunos, es la pista definitiva que probaría que la Inspectora Sierra es parte del plan del Profesor. Tokio dijo "el profesor había caído en su propia trampa, la guerra ha comenzado".

Esto le dio a entender a muchos fanáticos que el Profesor había planeado todo, con la complicidad de Sierra, desde la muerte de Nairobi, el arresto de Lisboa, su amor, hasta la explosión que hizo detonar Tokio en los instantes finales.

La cuarta temporada de La Casa de Papel puede que llegue a Netflix en enero del próximo año, ya que esta semana terminó el rodaje de la cuarta temporada. Aunque no esperemos que sea la última, ya que la actriz que da vida a la ex inspectora Raquel Murillo, indicó que "estamos terminando la cuarta y me da la nariz que no se acaba aquí".