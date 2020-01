Netflix estrenó el tráiler oficial de la adaptación de Locke and Key

Netflix ya publicó el tráiler oficial de su esperada serie Locke and Key, y que estará disponible en la plataforma a partir del 6 de febrero.

Esta es una adaptación del cómic hecho por Joe Hill y el chileno Gabriel Rodríguez, y algunos de sus productores serán Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite, Joe Hill, entre otros.

La serie está protagonizada por Darby Stanchfield (Scandal) como Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT e IT 2) como Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) como Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) como Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.

La historia trata de los tres hermanos Locke y su madre que se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse, después de que su padre fue asesinado en circunstancias misteriosas donde descubren que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de él.

La serie estará disponible aquí, desde el 6 de febrero próximo.