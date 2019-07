Netflix eliminó la escena del suicidio de Hannah Baker en 13 Reasons Why

A través de sus respectivas redes sociales, Netflix anunció que editaron la primera temporada de 13 Reasons Why (2017), precisamente la escena en la que Hannah se suicida en la tina de su baño.

Mediante un comunicado, la plataforma de streaming detalló que como es una serie para adolescentes, muchos de sus padres no estaban de acuerdo con el nivel de detalles con la que contaba la secuencia.

"A la luz de los consejos de varios expertos, incluida la doctora Christine Moutier, la Médica en jefe de la Fundación Norteamericana para la prevención del suicidio, decidimos editar en conjunto con el creador de la serie, Brian Yorkey, la escena en la que Hannah se quita la vida durante la primera temporada", partieron diciendo.

En la misma publicación, daban cuenta de que están al tanto que gracias a la serie muchos jóvenes han logrado hablar y tratar sus problemas en público. Por lo mismo, consideraron que lo mejor era poner el foco en las causas y no en las consecuencias que puede tener el bullying.

