Netflix anunció la fecha de estreno de la esperada película de Invasor Zim

Netflix finalmente reveló la fecha de estreno de Invader Zim: Enter the Florpus, la película que marcará el regreso de la popular serie de Nickelodeon, que se emitió entre los años 2001 y 2006.

A través de redes sociales, publicaron un mensaje que señala: "Ustedes lo pidieron, así que les entregamos una orden fresca de perdición a su puerta. Zim está de regreso".

Pese a acompañar la publicación con un corto clip que muestra que parece ser el escondite de Zim, el video termina con la revelación de que la película llegará finalmente a Netflix el 16 de agosto.

La sinópsis oficial de la cinta señala que "Zim descubre que sus líderes todopoderosos jamás tuvieron la intención de venir a la Tierra y pierde confianza en si mismo por primera vez en su vida, que es la enorme oportunidad que su némesis humano, Dib, ha estado esperando".

