Nelson Mauri visitó el Gran Rojo y fue comparado con actual participante

Esta semana, Nelson "Mauri" Pacheco visitó el Gran Rojo para recordar su paso por el programa. En la instancia, el bailarín compartió diversas anécdotas sobre su participación y además se refirió a su comentada salida del colegio, con la cual se hizo merecedor de una pegajosa canción.

Sobre esto, Nelson señaló que "antes me enojaba, pero ahora me gusta. Era una humorada, aunque al principio me tenían la cabeza hinchada. Después el Rafa (Araneda) me dijo que tenía que volver al colegio normal o si no, no podía estar en el programa y así lo hice".

Además, recordó cómo era su relación con el jurado en ese entonces, el cual estaba compuesto por Amaya Forch, Jaime Coloma y Edgardo Hartley. "Trataba de recoger lo que me decían, pero uno igual se picaba. Me costaba aceptar las críticas, pero era el trabajo de ellos", contó.

Pese a los buenos recuerdos que relató, hubo un detalle que llamó mucho la atención de los televidentes, y es que los fanáticos compararon a Nelson Mauri con Juanfra Matamala, uno de los favoritos del regreso de Rojo.

Nelson se encuentra con su copia china juanfra Pacheco...#GranRojoTVN — Paola Andrea Ibañez (@PaolaAndreaIba9) July 30, 2019

#GranRojoTVN JuanFra se inspiró en Nelson Mauri, se nota la influencia @chorero2018 — Eduardo Andrés (@edovald2018) July 30, 2019

Juanfra es igual a Nelson Mauri 😂 #GranRojoTVN — Calila 🌞 (@calilapaz) July 30, 2019

Nelson Mauri era la Juanfra en el rojo antiguo jajaja#GranRojoTVN — Ja (@Lemoriew) July 30, 2019

#GranRojoTVN el Juanfra viendo como el Nelson Mauri se roba la pantalla que debería ser pa el ... pic.twitter.com/UKeTEkhp9T — R.Daniel (@yoyoquez) July 31, 2019