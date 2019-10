Nelson Mauri reveló inesperada propuesta para trabajar en la industria porno gay

Más de un año ha pasado desde que Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como "Nelson Mauri", copara todas las portadas de medios de farándula. La filtración de un video sexual gay, lo transformó en viral por el contenido de las imágenes.

Han pasado los meses y el exchico de Rojo comentó que vino después de ello en medio del programa de Chilevisión, "Tu Vida, Tu Historia", donde contó detalles de los sucesos post filtración.

"Que me hayan llamado de la industria estadounidense por si quería dedicarme al porno gay, para mí eso me subió el ego. Coincidimos en esta fiesta, justo cuando pasó el tema del video, y el tipo me contactó. Desde su perspectiva existió una intención de reclutarme para la industria", relató el joven estudiante de periodismo.

Pese a la oferta, Pacheco prefirió dejarlo pasar: "tengo ganas de hacer otras cosas. No me frena nada, hasta lo pensé, pero estoy bien con lo que estoy. Si lo hubiese querido hacer, ya lo hubiese hecho", aseguró, aclarando sin embargo que: "no le cierro la puerta", cerró.