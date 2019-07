Nelson Mauri conmemoró un año de la filtración de su video íntimo con osada fotografía

El año pasado, Nelson Mauricio Pacheco sufrió la filtración de un video sexual, donde protagonizaba una íntima escena con un desconocido hombre.

En ese entonces, el bailarín no quiso dar declaraciones al respecto y continuó con su vida, sin embargo, una de las medidas que tomó fue poner su perfil de Instagram como privado.

Ahora, a un año de ese momento, el exRojo se refirió a la filtración mediante un largo texto en Instagram, el cual acompañó con una fotografía en la que aparece completamente desnudo.

Primero que todo, Nelson Mauri manifestó que "a 1 AÑO de la filtración de mi sex tape, debo confesar que fueron momentos difíciles, pero cuando uno tiene el apoyo de su familia y amigos, todo se supera".

"No tuve la valentía de dar explicaciones en el momento acerca de lo que pasó, pero hoy no tengo miedo de hablar del tema y de asumir el error de no haber sido más cuidadoso a la hora de ponerse un poco juguetón con la otra parte… NUNCA fue mi intensión que el video se filtrara, sino solamente jugar un poco dentro de 4 paredes", escribió.

En esa línea, agregó: "Pero como dice el dicho, NO hay mal que por bien no venga. Hoy me siento agradecido de la situación. AMO mi cuerpo, soy un hombre grande, me gusta el sexo responsable y estoy muy agradecido de cientos de seguidores que antes pensé no tener. Sé que hoy en día soy un ÍCONO gay en mi país, gústele a quien le guste, y seguiré sumando logros para volverme más ícono aún", sostuvo.

Finalmente, comentó que "no me queda más que agradecer todos sus PIROPOS y cosas ricas que me escriben día día con cada publicación. Se vienen súper nuevos proyectos así que el PERSONAJE que quiso perjudicarme subiendo dicho video (que sé muy bien quién es) no le va a quedar otra que seguir odiándome porque siempre seguiré sumando. Hoy veo la situación como que me hizo un favor. Así que nada más que agradecer y afirmar que RESILIENCIA es mi mejor aliado. Besos a todos ¡y espero tener el apoyo de ustedes en todo lo que se viene! Los quiero".

Como era de esperar, la fotografía y el mensaje generaron diversas reacciones entre sus seguidores, quienes lo criticaron por la filtración.