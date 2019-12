Naya Fácil reveló experiencia de abuso: 'No quiero que ninguna mujer, nunca en su vida, se calle'

Naya Fácil utilizó sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo donde confesó que fue abusada sexualmente en una discoteque hace algunos días.

"No sé por dónde comenzar (…) No sé cómo explicar, me cuesta un montón, de veras", comenzó diciendo. "Yo fui abusada (...) Nunca me imaginé que me pudiera pasar algo así", reveló.

En la transmisión, Naya le pidió a sus seguidores que "no me digan, por favor, que fune a la persona que me hizo esto, porque yo no puedo funar a nadie. ¿Por qué? Porque la justicia me pidió eso. Que no fune a alguien por el nombre, por fotos, por nada".

Respecto a la situación que vivió hace algunos días y que recién este lunes contó, la joven aseguró que "estaba en shock, estaba triste, me sentía muy culpable. No quiero justificar a nadie, pero siento que lo que a mí me pasó, yo tengo una gran responsabilidad. Abusaron de mí en una fiesta, yo estaba muy ebria (...) Yo a esta persona no la conozco".

"No quiero que a mí me juzguen, si yo les cuento esto es porque yo siento que estas cosas se tienen que saber, siento que esto lo tengo que contar. Yo, ni aunque preste servicios sexuales, no tengo por qué callarlo. Yo estoy consciente de que va a haber gente que me a juzgar, que va a haber gente que me va a apoyar", sostuvo.

Al siguiente día del abuso sexual que sufrió acudió al hospital para que la revisaran y le dieran ciertos medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual o un embarazo, lo cual compartió a través de sus Instagram Stories.

Como era de esperar, sus seguidores reaccionaron a esas historias, juzgándola por el contenido de dichas drogas. "Me dieron pastillas por si yo quedé embaraza, pero me empezaron a juzgar que son contra el VIH y es verdad. Yo tengo que prevenir. Me dieron pastillas en contra de infecciones sexuales, me tengo que hacer exámenes de hepatitis, todo eso", comentó.

Más adelante, Naya se refirió al episodio de abuso que vivió en una fiesta en Coyhaique, donde trataron de penetrarla a la fuerza, pero ella lo impidió. En ese entonces, reveló que pese a prestar servicios sexuales, ella jamás había sido penetrada. "Yo soy virgen", dijo esa vez.

Ahora, comentó que "yo no aprendo de mis errores, es verdad. A mí ya me había pasado en Coyhaique, pero ahí no me pasó nada. Dije 'puta la weá, no me pasó nada. Me salvé'".

"Si yo digo que no, es no. Nunca había sido penetrada en mi vida y en esta fiesta me pasó", dijo, haciendo referencia al abuso que sufrió hace algunos días.

"Yo me sentí penetrada. Me da rabia conmigo misma, porque yo sé que hay hombres así, lo sé. Siento que soy irresponsable conmigo misma. Me tienen que pasar este tipo de cosas para cuidarme", expresó, asegurando que "ni siquiera sé si voy a poder tener alguna relación con un hombre en mi vida. Siento que me voy a sentir abusada. Quizás el tiempo me ayude a sanar, a calmar".

En el video, Nayafácil señaló: "No quiero que ninguna mujer, nunca en su vida, se calle estas situaciones. No quiero que una mujer que fue abusada, por su familia, amigos, desconocidos, papás o pololos, se calle".

"Yo hice la denuncia, no puedo funar a este weon porque necesitan papeles culiaos, ni siquiera la justicia no cree mi voz", sentenció.

"Yo voy a tratar de seguir con mi vida como yo pueda. Sí tengo mucha rabia, a mí me quitaron mi virginidad a la fuerza", finalizó.

Revisa sus declaraciones aquí.