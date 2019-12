National Board of Review premió a 'The Irishman' como la 'Mejor Película del Año'

Desde antes de su estreno el pasado 27 de noviembre, The Irishman ya era una de las películas favoritas del año debido al gran elenco que trabajó junto al gran Martin Scorsese: Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino.

Y gracias a su éxito, la National Board of Review, es decir, el Consejo Nacional de Crítica de Cine, la premió como la Mejor Película del Año. De esta manera, el director y los actores serán galardonados con el premio Icon.

La presidenta de la NBR, Annie Schulhof, comentó que "ellos son la verdadera definición de íconos del cine, cada uno con su excepcional trabajo, y todo llevado al máximo en The Irishman".

Otro de los premiados por su labor cinematográfica fue Quentin Tarantino. El director fue reconocido con el galardón al Mejor Director por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood, película que cuenta con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt como protagonistas.

Conoce el listado de los premiados por National Board of Review: