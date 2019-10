Natalia Valdebenito por nominación a los Copihue de Oro: 'Me asumo sorprendida'

A través de su cuenta de Twitter, Natalia Valdebenito manifestó sorpresa frente a su nominación en la categoría de "mejor humorista" en los Copihue de Oro.

"Nunca me habían nominado. Ni cuando fui al festival de Viña. Ni con especiales en Netflix. Ni con premio Caleuche. Ni por mis giras en Chile y afuera. No sé por qué ahora", escribió la actriz, comediante y premio nacional de humor 2018.

Agradeciendo y afirmando que "por méritos no me quedo", Valdebenito no ocultaba sus dudas. "Me asumo sorprendida", aseguró.

Además, y como suele ocurrir cada vez que hace noticia, no faltaron quienes quisieron criticarla, recibiendo una dura respuesta de su parte.