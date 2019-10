Natalia Mandiola confirmó su quiebre sentimental con Rafa Olarra: 'Son tiempos difíciles'

Tras un año y ocho meses de relación, Natalia Mandiola y Rafael Olarra le pusieron fin a su romance.

Así lo confirmó este jueves la panelista de Intrusos, señalando que "son tiempos súper difíciles y dolorosos, sobre todo cuando las cosas pasan abruptamente".

En esa línea, aseguró que "solo tengo palabras de agradecimiento por las cosas buenas y las malas que uno también vive dentro de las relaciones. Le deseo lo mejor a él y a su familia".

En la conversación, Mandiola aclaró que no volverá a referirse al tema y que únicamente lo aclaró para que la gente no especule.

"Esta será la última vez que me refiera al tema y les agradezco también el apoyo de todos ustedes. Como les dije, es algo súper triste y penoso lo que me está tocando vivir", señaló la ex Calle 7.

"La vida continúa. Uno se tiene que aferrar a las cosas lindas. A la familia, los amigos, a la pega que te despeja (…). Siento que he tenido mucha contención, y eso para mí en este minuto es impagable", concluyó.