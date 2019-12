Nano Stern le dedicó sentidas décimas al cierre de Radio Beethoven

A través de su cuenta de Twitter el cantautor Nano Stern le dedicó unas décimas a la radio Beethoven, emisora de música docta que dejó de existir este 30 de noviembre.

"El Himno de la Alegría / esta noche será triste", comenzó escribiendo el músico en la red social. "Porque a las doce se enviste / el dial de melancolía", continuó.

Y agregó, "la novena sinfonía / de Beethoven dará el fin / su radio, y el violín / el coro y toda la orquesta / harán su marcha funesta / tras convertirse en botín".

Rato después, y también a través de su cuenta en Twitter, Stern explicó que "la tragedia de @radiobeethoven no es más que un eco de la tragedia misma de la música en estos tiempos".

"Todo lo que no es digestible, desechable y rentable, no es negocio y a la larga se vuelve prescindible. Pararse en la vereda opuesta es un acto de resistencia y contracultura", reflexionó.

