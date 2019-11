Nano Stern lanzó emotiva canción dedicada a Gustavo Gatica

El cantautor nacional Nano Stern lanzó este martes una emotiva canción dedicada a Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió impacto de balines en ambos ojos, durante una manifestación en Plaza Italia.

El nombre que recibe la canción es "Regalé mis ojos" y trata algunas de las consignas más importantes de las manifestaciones del pueblo chileno.

"Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte", dice el coro del tema, haciendo referencia a la pérdida de la visión Gustavo.

A horas de su publicación en YouTube, Nano Stern ha recibido cientos de comentarios, donde los usuarios la catalogan como "una canción escrita con el alma".

Hace cinco días, Stern utilizó su Instagram para adelantar parte de "Regalé mis ojos". "Soy músico, y desde la trinchera de la creación artística hice una canción a modo de respuesta urgente a la dramática situación de violación de DDHH en Chile, en particular al uso indiscriminado de balines anti disturbios con resultado de perdida de visión por parte de mas de 200 compatriotas en medio de manifestaciones legítimas. En referencia a esta circunstancia particular, hice uso de la frase 'ojo por ojo'".

"Quiero ser TOTALMENTE CLARO que esa era una referencia metafórica, y que no es mi intención hacer un llamado a la violencia. A través de esta canción, quise explicitar el hecho de que las acciones traen consecuencias, y que como Chilenos no podemos permitirnos que aquellos responsables políticos que estén detrás de estas gravísimas acciones queden impunes ante la ley", aclaró.



Finalmente, señaló que "me sumo a la voz de millones de Chilenos al exigir una salida política y no violenta a esta crisis a través de la convocatoria a un plebiscito vinculante en el que sea la voz de la mayoría la que determine el camino a seguir hacia una nueva constitución".