Nano Calderón arremetió en contra de Raquel Argandoña: 'Mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida'

Hernán "Nano" Calderón arremetió en contra de su madre, Raquel Argandoña, a través de una serie de Instagram Stories, en las que dejó clara la opinión que tiene respecto a ella.

La situación explotó tras el último video por la "Quintrala" en su cuenta de YouTube, en el que "Hernancito" la acusa de falsear su participación en el clip, ya que él y su mamá no tienen buena relación hace algún tiempo, no como lo mostró Raquel en su canal.

A través de Instagram, el polémico joven escribió: "Les quería pedir que no me relacionen ni pregunten nada por el estilo por mi vieja. Lamentablemente mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida, que prefiere hacer de su vida un circo con tal de que le caigan unas 'cagás' de lucas".

"Solo quiero que estén claros que yo no he salido ni saldré en esas 'cagás' de videos. Porque yo sí tengo cabeza y no necesito hacer a todo el mundo wn y vivir una farsa por unas cagadas de lucas", sostuvo.

Posteriormente, agregó que "Ahora en este último que subió supongo que habrá conseguido a alguien de un Camaro amarillo para hacer parecer que soy yo y que íbamos saliendo y yo me iba para tal lado, etc… Todo esto para hacer creer a la gente esta realidad 'culiá' que ella cranea".

Es más, Nano aseguró que su madre "ya tiene la entrada prohibida y en su vida va a volver a poner un pie en mi depa".

De esta manera, el joven evidenció que él y su madre no tienen una buena relación actualmente, y que están muy lejos de conseguirla. "Como ya no hay TV… ahora sigue jugando con los demás sólo que en una plataforma aún más penca", sentenció.