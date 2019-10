Nahir Galarza confirmó que está embarazada: tiene cinco meses y no sabe quién es el padre

Nahir Galarza, la joven argentina de 21 años que se hizo mundialmente conocida por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo, continúa generando polémica en su país, esta vez, porque reconoció que tiene cinco meses de embarazo.

Según consignó Ahora de Entre Ríos, la joven condenada a cadena perpetua aseguró que "lo oculté (su embarazo), porque quiero cuidar de mi bebé".

"Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan", agregó.

Sobre la identidad del padre del bebé, Galarza aseguró que no sabe, aunque señaló que fue concebido durante una visitia a la Cárcel de Paraná, donde cumple condena.

"Si te digo la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura", sentenció.