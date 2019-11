'Nadie va a molestar': DrefQuila lanzó su nueva canción

Hace unos días, DrefQuila sorprendió a sus fanáticos al anunciar que muy pronto lanzaría nuevo material y, finalmente, ese día llegó, pues este martes estrenó "Nadie va a molestar", el tercer tema inédito desde el lanzamiento de su álbum Aqua.

La canción habla de lo necesario que es hacerse el tiempo para estar en pareja y disfrutar de esos importantes momentos.

"Se trata de poder tener tiempo libre con tu pareja. Habla sobre generar espacios íntimos dentro de la vida loca que llevamos", explicó el intérprete de "Hunter".

"A todo el mundo que trabaja, que no tiene tiempo, que vive por otras vidas que no son la suya, les digo: nadie va a molestar, voy a tomar las riendas de mis tiempos, de mi espacio, y voy a mandar a todos a la punta del cerro… y con mi novia me voy a encerrar, y este tiempo va a ser sólo nuestro, de los dos", comentó Dref.