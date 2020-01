'Nadie nos puede reclamar nada': María Antonieta de las Nieves explicó beso con Edgar Vivar

El cumpleaños número 70 de María Antonieta de las Nieves, la entrañable Chilindrina de El Chavo del 8, se convirtió en una bullada polémica en México y otros países. La actriz fue fotografiada besándose con Edgar Vivar, el otrora Señor Barriga de la serie de Chespirito.

La instantánea fue difundida por la revista azteca TV Notas, que también muestra otras imágenes de la fiesta organizada por Verónica Fernández, hija de la actriz.

De las Nieves explicó, citada por el mismo medio, el porqué de aquel beso. "Es la primera vez que nos damos uno, pero yo ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar nada", señaló la intérprete de la Chilindrina.

"Me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, agregó. "A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia".

La actriz estuvo casada durante 48 años con Gabriel Fernández, fallecido en septiembre del año pasado. Su muerte le causó profundo dolor, según expresó más tarde, y pasaron días antes de hablar sobre su marido en la prensa.

Sin embargo, tras su cumpleaños, María Antonieta de las Nieves se mostró más optimista. "No me cabe duda de que hoy empiezo a vivir, porque a partir de la muerte de mi marido ningún día había estado contenta. Lo siento conmigo todo el tiempo; incluso en la fiesta lo sentí feliz porque por fin ya me sacó de la depresión", reflexionó.