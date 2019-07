Nacha Michelson y Sargento Rap finalizaron su relación tras perder a su bebé

Tras dar a conocer que perdieron al bebé que estaban esperando, Ignacia Michelson y Sargento Rap comunicaron a sus seguidores que le pusieron fin a su polémica relación.

A través de sus redes sociales, los participantes de Resistiré revelaron que su romance terminó, ya que ambos están muy afectados por lo ocurrido, por lo que buscarán distintos caminos para sanarse.

En esa línea, el mexicano señaló que "la pérdida de nuestro hijo sin duda alguna ha sido mi mayor tristeza en la vida. He tratado de sonreírle al día, pero tengo que ser sincero conmigo mismo y aceptar que estoy echado a perder… Decidimos separarnos porque tenemos formas diferentes de curar la herida".

Además, explicó que pasaron varios días tratando de apoyarse entre sí, pero que eso no dio buenos resultados. "No sé qué tan definitivo sea el corte, pero por ahora así está el baile. Lo escribo por este medio ya que no tengo por qué mierda quedar bien con la raza, y desde siempre la mayoría de nuestras cosas han sido publicadas de alguna u otra forma, entonces así les ahorro preguntas. Estaremos bien. Dios con nosotros", aclaró.

Ignacia, en tanto, señaló que "creo que afrontamos nuestro dolor de forma diferente , pero si alguien me pregunta no puedo mentir te necesito más que nunca", junto a una tierna fotografía de ambos.

Obviamente, sus seguidores siguen asegurando que su pololeo y el embarazo siempre fue "un tongo televisivo", y además les piden que, por favor, "dejen el show".