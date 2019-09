Nacha Michelson sobre su relación con Sargento Rap: 'Yo me comportaba como una perra con él'

Ignacia Michelson entregó detalles inéditos de su polémica relación con Sargento Rap en conversación con Julio César Rodríguez.

En Síganme los buenos, la exchica reality se emocionó al hablar de su expareja y de la pérdida del hijo que estaban esperando.

En esa línea, Nacha comenzó contando que "hasta el día de hoy yo no puedo hablar de él, porque fue el papá de mi hijo que yo perdí. Entonces, nunca podría hablar mal de él. Pero, ¿de que él me hizo daño? Sí, total. ¿De que no supe bien los motivos del término? También. Él me bloqueó y no hablamos más".

Tras sus dichos, el periodista le preguntó sobre lo que piensa de aquellas personas que dudan de la veracidad de su embarazo, provocando que la joven se quebrara y comenzara a llorar.

"A mí me da lo mismo que me trataran de puta, que me cagué a esta. Pero hablar de un tema tan fuerte, pucha, voy a ponerme a llorar… Pero es un tema súper fuerte para mí. Yo estaba muy ilusionada. Ya tenía trece semanas cuando lo perdí. Estaba muy enamorada. Esos días que yo perdí la guagua, estuvimos peleados y tuve tres días que no hablábamos con Sargento acá en Chile", reveló.

Además, confesó que cuando estaba embarazada se portaba mal con el mexicano: "No te voy a mentir, yo me comportaba como una perra con él", aseguró.

"Las hormonas estaban así, mal. Me daba asco la comida, los olores. Lo mandaba a bañar cuatro veces al día. 'Por favor, báñate, lávate los dientes'. Todos los olores mal. Me daban ganas de vomitar, me dio reacción alérgica, todo mal", agregó.

"Entonces, no sé por qué le dije '¿sabes qué? Quiero estar sola un rato en la casa con mi familia'. Y justo nos peleamos. Mi mamá lo tuvo que llamar por teléfono. 'Luis, estoy en la clínica con la Ignacia'. Y ahí me dicen, obviamente yo vi todo, me dicen que había perdido al bebé, blah, blah, blah", siguió diciendo.

Finalmente, manifestó que "fuimos al médico, porque queríamos tener otro bebé. Nos dijeron que en dos meses, porque no hubo raspaje ni nada. Y claro, estuvimos en ese plan. Pero después de eso ninguno pudo sanarse bien".