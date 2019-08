Nacha Michelson sobre Sargento Rap: Que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay nada

Hace algunos días, Sargento Rap publicó el video de su canción "A Sangre Fría", el cual tiene como protagonista a Nacha Michelson, su ahora expareja.

Según revelaron a través de redes sociales, nuevamente le habrían puesto fin a su relación sentimental, la cual ha sufrido altos y bajos desde que comenzaron en Resistiré.

Es más, hace un par de días, el rapero regresó a Mexico y desde dicho país a compartido diversas fotografías en compañía de una misteriosa mujer.

Por lo mismo, los seguidores de Ignacia se han encargado de hacerle llegar estas postales, para que ella aclare su relación sentimental con el artista.

A través de Instagram, la exestudiante de Derecho comentó que "muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… no tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada".

Además, Michelson dejó en claro que su reciente separación no fue en buenos términos, ya que por ahora no quiere saber de él.

Recordemos que cuando Sargento Rap viajó a Mexico, la chilena le declaró su amor a través de la red social, asegurando que viajaría en tres semanas para su reencuentro.