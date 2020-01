Nacha Michelson repasó a Sargento Rap y aclaró que no se reencontrarán en 'Acapulco Shore'

Ignacia Michelson dará un gran paso en su carrera televisiva, ya que ingresará al reality mexicano Acapulco Shore, de MTV, el cual estrenará su séptima temporada.

En conversación con La Cuarta, la ex-Resistiré desmintió que haya ingresado sin realizar un casting previo, asegurando que "si bien mi amiga Manelyk me recomendó, igual tuve que hacer la selección por videollamada".

Sobre cómo se tomó la noticia, Nacha reveló que su puso feliz, pues "es algo que tenía en la mente desde que hice el primer programa. Sabía que me iban a llamar a Acapulco por mi personalidad, mi locura, por mi forma de ser".

Además, se refirió al supuesto ingreso de Sargento Rap al reality de MTV, asegurando que "no puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar. Además, solo seremos dos mujeres nuevas en el clan, ya que se mantendrán los mismos hombres. A todo esto, seré la primera mujer no mexicana en entrar al reality".

Finalmente, la chilena reconoció que está saliendo con Roberto "Rupert" Frigerio. "Con él nos estamos conociendo, de momento hay algo más que una amistad, pero nada serio. Tenemos mil cosas en común, gustos y amigos", dijo.