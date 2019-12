Nacha Michelson nuevamente funó a Sargento Rap: Esta vez mostró conversaciones privadas

Ignacia Michelson utilizó sus redes sociales para funar a su expareja, Sargento Rap, tras terminar nuevamente su relación.

Primero que todo, la exchica reality comenzó por aclarar que "yo con Sargento, no estamos juntos, solo me utiliza para ganar dinero, por su música".

Posteriormente, compartió un extenso mensaje en donde explicó todo lo que sucedió con el mexicano y por qué él sigue subiendo fotografías de ellos dos juntos.

"Quiero contar lo que todos me preguntan… 'Ey Ignacia por qué fuiste a ver a Sargento allá a Monterrey', porque weon, sentía que teníamos cosas todavía que hablar, tuvimos un hijo que se murió, obviamente el siempre será parte de mi por eso que pasé, pero lo que más me duele de este hi…, de este cabrón y para que nombrar más cosas, me hizo creer que me amaba todavía, que me quería, me mostraba su casa, la casa que íbamos a vivir, que aquí íbamos a tener a Luisin de nuevo y el muy hi…, cabrón, anda saliendo con la ex", escribió.

En esa línea, agregó que "más encima me pone de escusa 'Ya terminaste tu show nudista', sabiendo que es mi trabajo, que voy a hacer un baile donde quedo en cosas menores, pero él lo sabía y me lo saca en cara, ustedes me pueden explicar lo cara de raja que es ese hi…, porque hablemos las weas como son, el weon solo me utiliza solo para tener más likes, para tener plata en su puta música, sus putos videos, porque esa es la realidad. Espero ahora que por favor bajes todas las fotos, todos los videos que no me has pagado nada por utilizar mi imagen, que eso es ilegal, así que yo que tu borro todo".

Ahí, la joven hizo un llamado a sus seguidores para reportar algunas publicaciones de Luis. "Quiero pedirles un favor a todos ustedes, si pueden reportar todas las fotos en que el sale conmigo, los videos, todo, porque yo ya quiero hacer borrón y cuenta nueva, le pido que por favor, onda los borre y el solo me quiere hacer daño, eso, si pueden ayudarme a reportar todos sus videos donde salgo yo las fotos, todo, muchas gracias", indicó.

Posteriormente, Nacha explicó que todo comenzó cuando ella estaba en Miami "pasándolo bomba" con una amiga, hasta que él la llamó por teléfono y le pidió que vaya a México.

"El día que llego, para yo ir a verlo perdí el vuelo así que le dije, sabes que no voy a ir a verte porque tú me haces mal, no quiero volver a lo mismo. Después de eso, a los 5 minutos el me llama, lo pongo en alta voz, mi amiga estaba al lado y empezó a llorar diciendo que quiero verte, es que por nuestro hijo ven, quiero volver a hacer una familia contigo y cuando me tocan el tema de mi hijo, para mí es un tema que todavía no puedo sanar, no lo puedo sacar de mi cabeza, entonces, siguió diciendo 'que te tengo una sorpresa, que te están esperando mis papas', que esto, que lo otro, corto y le digo a mi amiga no sé si ir, y mi amiga, que lo odia obviamente, porque sabe todo, me dice, weona me dio pena hasta a mí, y yo qué onda y me pongo a llorar y le digo no sé qué hacer y digo, ya, voy".

"Osea el nivel de manipulación que tiene este hombre que fue capaz de manipular a mi amiga y a mí para que yo fuera a México, lo encuentro sorprendente", contó.

Finalmente, Michelson compartió una serie de pantallazos de sus conversaciones con Sargento, donde le dice que si no borra sus publicaciones con ella, ella llevará todo el asunto a tribunales.

Sus declaraciones están en sus historias destacadas de Instagram.