Nacha Michelson mostró los efectos de su alopecia: 'Hay mucha gente que sufre esto'

Ignacia Michelson impactó a sus seguidores de Instagram al mostrar las consecuencias de su alopecia, condición que afecta a los folículos pilosos y provocan la caída en grandes cantidades del cabello.

Fue hace algunos meses que la exestudiante de Derecho reveló que padecía esta enfermedad, la cual es más común en hombres que en mujeres.

Producto de la alopecia, Nacha ha perdido grandes mechones de su pelo, dejándola con varios pelones en su cuero cabelludo.

Sin embargo, la joven prefiere hablar abiertamente del tema y no esconderlo, como una forma de aconsejar a sus seguidoras y seguidores.

Fue cuando iba camino a la coronación de la reina del Festival de la Patria donde aprovechó de mostrar cómo luce su cabeza cuando no se peina ni disimula los pelones.

"Acá pueden ver mis pelones de la alopecia. No me da miedo mostrarlos", comenzó diciendo, agregando que "hay mucha gente que sufre esto y no quiero que se sientan mal. Es parte de ser diferente".