Nacha Michelson le respondió a usuaria que le pidió que 'dejara de humillarse' por Sargento Rap

Ignacia Michelson le respondió a una mujer que le señaló que dejara de humillarse a través de Instagram en un extenso comentario.

La desconocida, que hizo escribió el mensaje con buena intención, le indicó: "Nachita ya no te humilles más y ya no pongas esos comentarios. Das a entender que sigues ardida dolida y que sigues pendiente de él. Cuando él por nada de nada te menciona. ¡Valórate más!".

"Eres una mujer bonita y ya encontrarás a tiempo a tu hombre ideal pero mientras sigas pensando en él jamás lo lograrás nena", finalizó.

Tras esto, la exchica reality respondió con un sincero mensaje. "Yo necesito expresar lo que me pasa, no significa que me esté humillando ni nada. Hay que decir lo que uno siente siempre, no sabes lo que puede pasar mañana", concluyó.