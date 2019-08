Nacha Michelson compartió fotografía mostrando sus cirugías y generó debate en Instagram

Ignacia Michelson fue una de las participantes más polémicas de Resistiré y a días de que el encierro llegara a su fin, la joven sigue dando qué hablar.

Ahora, la exestudiante de Derecho generó gran debate en sus redes sociales al compartir una fotografía en la que luce muy orgullosas sus operaciones estéticas.

A través de Instagram, la modelo publicó la instantánea junto a un sincero mensaje: "Este cuerpo está hecho a base de cirugías, para qué mentir".

Pese a que la mayoría de sus seguidores la aplaudieron por su honestidad, hubo muchos que la criticaron por ser vulgar y mostrar algo que a nadie le importa.

Recordemos que anteriormente Ignacia contó que "me operé los senos, me hice lipo y la grasa me la puse en el poto".