Myriam Hernández se declara feminista: 'Las mujeres me han hecho sentir que soy su voz en el amor'

"Soy mujer" es el nombre de la gira internacional de Myriam Hernández, que además de llevarla al mítico teatro Gran Rex de Buenos Aires, la tendrá en gran parte de Centro y Sudamérica, junto con Estados Unidos. Y en Chile ofrecerá ocho conciertos, en Viña del Mar, Coquimbo, Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Chillán, Concepción y en el Gran Arena Monticello.

La cantante, en entrevista con Ciudadano ADN, contó que en abril terminó su tour anterior "La fuerza del amor", y está a punto de sumarse a los ensayos para este nuevo desafío. "Siempre en cada gira procuro renovar arreglos", contó.

Arreglos que renuevan sus más clásicos éxitos, e incluso incorporan en algunos casos cambios de letras para adaptar su repertorio a los nuevos tiempos y al rol actual de la mujer. Porque Hernández se declara feminista. "Tiene que ver con luchar con la equidad de género, la igualdad, por nuestros derechos. Se ha avanzado pero falta muchísimo", señaló. "Si las mujeres me han dado el honor de hacerme sentir que soy su voz en el amor, tengo derecho a alzar mi voz para profundizar ese mensaje".

A lo largo de su carrera, contó, "me preocupaba siempre de no tener una actitud sumisa. Por eso, no puedo dar ciertos mensajes", comentó, a propósito de que "en 'El hombre que yo amo' una frase me empezó a molestar, la de 'vuela siempre lejos pero vuelve al nido', no, si vuela lejos que se vaya nomás. Así que la cambié. Es mi forma de apoyar a este movimiento que es un derecho".

Hernández contó cómo, en sus inicios, debió rebelarse frente a lo que la industria quería para ella. "El sello me dijo que 'Ay amor' no era lo que se cantaba, que había que ser más erótica, tratar mal a los hombres. Y yo dije no, quiero tratarlos bien, respetarlos, y cantar canciones cercanas, simples", relató.

"También me querían llevar con otros artistas a Viña a cantar, dije que no porque quería llegar sola. No por ego, sino por ir con mis propias canciones. Me echaron del canal en ese minuto, una persona me dijo 'yo me voy a encargar de que nunca llegues a Viña', y al final después lo animé", confidenció.

Y respecto a las situaciones de acoso y abuso sexual que han salido a la luz en el último tiempo, Hernández asegura que no las vivió porque "yo andaba con mi mamá y mi papá siempre, después con mi pololo. Estuve protegida", aunque agrega que "eso no significa que no sepa que existió".

También, Hernández ha coqueteado con los nuevos sonidos, como el trap, llegando hasta a hacer su versión de "Amorfoda" de Bad Bunny. "'Te pareces tanto a él' ahora la hago en ritmo de trap, y a la gente le encanta que tenga este ritmo urbano", comentó sobre uno de sus clásicos éxitos renovados. "No me da miedo el paso del tiempo", aseguró la cantante.

Consultada por una eventual heredera dentro de la música chilena, dice que "no hay nadie cantándole al amor", aunque menciona a exitosas solistas femeninas como Mon Laferte, Cami o Paloma Mami, a las que "me encanta que les esté yendo bien, hay ritmos pop y baladas con un contexto más moderno. Ahora se le canta al amor de forma distinta".

La cantante, hoy en televisión como jurado del programa de talentos "Yo soy", reconoce que "se echan de menos los estelares, la televisión donde uno pueda ver cantantes y escuchar canciones. Yo volví a la televisión porque me invitaron a ser jurado y porque era un programa musical". El éxito del estelar de Chilevisión, para ella, es una muestra de que "en Chile la gente sí quiere escuchar música".

Y además de su nueva gira y su faceta televisiva, prepara un nuevo álbum con el compositor español Jacobo Calderón, hijo del afamado Juan Carlos Calderón. "Me ha hecho unas canciones preciosas, espero tenerlas en octubre. Y yo también estoy componiendo".