Multimillonario japonés abrió postulaciones para encontrar al amor de su vida e invitarla a la luna

El magnate japonés, Yusaku Maezawa, inició un concurso para buscar a una mujer que lo acompañe en un viaje a la luna y convertirse en su pareja.

"Quiero encontrar a una pareja de toda la vida y, con mi futura pareja, proclamar nuestro amor y paz para el mundo desde el espacio extraterrestre", explicó Maezawa para AbemaTV.

El plazo para quienes quieran inscribirse es hasta el 17 de enero, para luego pasar a una fase de preselección los días 25 y 26 del presente mes.

Esta no es la primera excentricidad que propone el magnate nipón, puesto que también ofreció repartir cerca de US$ 1 millon entre sus seguidores haciendo la pegunta ¿Crees que el dinero da la felicidad?

Acá te dejamos el link de la propuesta de Maezawa.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv