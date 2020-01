Mujer puso a la venta a su esposo porque encogió sus pantalones favoritos

Una mujer estadounidense decidió "vender" a su esposo por 111 dólares, porque encogió su pantalón favorito luego de lavarlo.

Pese a que el hombre sólo tenía la intención de ayudarla, terminó provocando la ira de su esposa, quien no toleró lo ocurrido y decidió tomar medidas drásticas.

Según consignó Metro, la mujer se vengó y puso a la venta a su marido a través de una página de Facebook, acompañando la publicación con una fotografía del hombre, quien se veía avergonzado por lo ocurrido.

El precio que le puso a su esposo fue 111 dólares, ya que con ese monto pretendía recuperar parte del dinero que gastó en los pantalones.

Aunque no tuvo compradores, los usuarios de redes sociales comenzaron a apoyarla y contarle historias similares con sus respectivas parejas.

What is this? A pair of trousers for ants?



https://t.co/5KRQ5wwcmJ