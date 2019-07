Mujer del viral 'vístima' tiene nuevo emprendimiento: venderá mariposas de goma eva

Elizabeth Ogaz, conocida popularmente como la "vístima", contó a La Estrella de Quillota que está a la espera de la casa que el Estado le entregará y que, mientras tanto, tiene un nuevo emprendimiento: vender mariposas de goma eva.

Sobre esto, la mujer señaló que "me siento un poco como ellas, porque a mí me cortaron las alas con todas las burlas que han hecho de mí".

Recordemos fue en abril de este año que ella se hizo famosa en redes sociales luego de un despacho en vivo con Bienvenidos, donde señaló que la exmujer de Sergio Jadue era una "vístima" en lugar de "víctima".

Ese momento fue capturado por un usuario de redes sociales, quien compartió el video y la convirtió en el viral del mes.

Debido al revuelo que causó, la mujer aseguró que terminó muy afectada por las bromas y burlas a su persona. Además, contó que tiene varias complicaciones de salud y que debido a sus problemas económicos no puede costearlos.

"Tengo una hernia en la columna, problemas en mis rodillas y más encima me caí, así es que no me puedo mover mucho porque me golpeé las costilla (…) He tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico, ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón", manifestó.