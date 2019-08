Mujer del meme 'vístima' anunció su propia fonda para celebrar el 18 de septiembre

Se vienen las fiestas patrias y Elizabeth Ogaz, la señora del meme "vístima" lo sabe. Por ello, nació su espíritu emprendedor para celebrar las fiestas patrias como corresponde, y aprovechó su fama como uno de los memes más recordados en el año.

"No te hagay la vístima" llevará por nombre su fonda que estará celebrando el 18, 19 y 20 de septiembre en la ciudad donde nació: La Calera.

"Hola amigos, soy la vístima, los quiero invitar a mi gran fonda ¡Todos invitados! Y no te hagáis la vístima. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo", indicó en el video promocional.

Todo parece indicar que dejó atrás las críticas que ella realizaba al uso de su imagen, indicando que le habían "cortado las alas", pero ahora, prefirió tomarse todo con humor y hacer un buen uso de la fama.

Para la jornada, está confirmada la presencia de Agrupación Marilyn, La Sonora de Tommy Rey y Garras de Amor.