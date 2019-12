'Muérete comunista': Héctor Morales denunció agresión en plena vía pública

El actor Héctor Morales utilizó sus redes sociales para revelar que vivió una complicada situación, luego de que un automovilista intentara atropellarlo.

A través de Twitter, el intérprete nacional señaló que "un señor me acaba de tirar su auto encima para intimidarme cuando cruzaba la calle en verde con mi bicicleta gritándome 'muérete comunista'".

Posteriormente, agregó: "Le aclaro que no comulgo ni pertenezco a ningún partido político. Gracias a las personas que me ayudaron. Así están las cosas".

