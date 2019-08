Mr. Bungle anunció su regreso a los escenarios tras 20 años de ausencia

La recordada banda de música experimental estadounidense, Mr. Bungle, anunció a través de redes sociales su primer show luego de 20 años sin presentarse.

Los conciertos, en los que tocarán los mejores temas de The Raging Wrath of the Easter Bunny, se realizarán en febrero de 2020 sólo en tres ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles (7), San Francisco (8) y Nueva York (10).

Además, anunciaron que a la alineación de la banda, compuesta por Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn y Theo Lengyel, se sumará Scott Ian, fundador de Anthrax, y Dave Lombardo de Slayer.