Monserrat Torrent y el estallido social: 'La TV no puede dejar de lado la entretención'

La animadora Monserrat Torrent, conocida por su participación en el extinto Mekano, conduce desde este jueves el programa Sacúdete, que se emite durante el trasnoche en La Red. En el espacio se realizan preguntas y hay premios en dinero.

"Me habían llamado harto del programa Así Somos (del mismo canal) como panelista, pero no estable, me invitaban bien seguido y después me ofrecieron esto, así que estoy feliz", señaló Monty, en entrevista con LUN.

Respecto de las críticas de la opinión pública hacia los programas de entretención, en el contexto del estallido social, Torrent opinó que "el rol de la TV siempre ha sido educar, entretener e informar. Según los contextos sociales, estos elementos van variando. Hoy encuentro atingente que la TV haya dado un vuelco porque la gente necesita expresar sus demandas… pero si bien es importante que exista ese espacio, la TV no tiene que dejar de lado la entretención".

"La TV no sólo debe tener espacios de sólo noticias o sólo entretención, debe haber un espacio para ambas, porque la gente también necesita cambiar el chip", profundizó la también deportista y bailarina de pole dance.