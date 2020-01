Monserrat Álvarez y pastor evangélico protagonizaron tenso round en 'Contigo en la Mañana'

Este miércoles, en Contigo en la Mañana, se vivió un tenso momento entre Monserrat Álvarez y el pastor evangélico Marcos Morales, luego de que se le consultara a este último por los ingresos que tienen en su iglesia.

El "conflicto" se produjo cuando comenzaron a hablar sobre cómo manejaban el diezmo, cosa que el pastor no se tomó para nada bien, por lo que se generó un complicado diálogo con la animadora.

"Nadie me ha peguntado cuánto yo gano, los hermanos no preguntan cuánto gano", dijo Morales, para luego agregar que "yo no voy a satisfacer el deseo o el capricho de la gente externa de la iglesia".

Tras esto, Álvarez lo interrumpió y le comentó que "lo que pasa en Jotabeche es el mismo sistema que tiene usted en su iglesia, en el sentido de cómo se da el diezmo y cómo se maneja… ¿No se da para abusos?".

Estos dichos molestaron al pastor, quien terminó arremetiendo contra los rostros televisivos: "Aquí ustedes ganan más que cualquier chileno medio y ustedes lo saben, usted no gana un millón de pesos, mijito", dijo, mientras apuntaba a Humberto Sichel.

"No, es que no desvíes el tema. Yo podría pensar esto, como las personas que son periodistas, pueden ganar 30 millones o 25 millones, como gana Julio Cesar Rodríguez, eso yo lo encuentro una sin verguenzura, que un hombre gane 25 millones de pesos mensuales…", siguó Morales. "¿Por qué les molesta que les toque el tema?", preguntó.

"Mi compañero no está presente, él se gana la plata, legalmente, transparentemente, paga impuestos y además trabaja en tres trabajos más, no tengo idea cuánto gana", contestó Álvarez. "Y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones", sentenció el pastor.