Monserrat Álvarez por entrevista a Chanfreau: Fue desafortunado usar la palabra 'dictadura'

Durante la última semana, se generó una polémica por la entrevista que realizó Monserrat Álvarez al vocero de ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), Víctor Chanfreau, en donde la periodista sostuvo que coartarles la libertad y el derecho a los estudiantes y arrogarse una mayoría es "también lo que hacen las dictaduras".



Dicho comentario levantó una serie de cuestionamientos en contra de la profesional de las comunicaciones, quien este lunes en el matinal de Chilevisión salió a aclarar sus palabras.



"Yo nunca he ejercido la verdad en mi profesión como un intento de mantener el privilegio de unos pocos. Por el contrario. Justamente con el intento de facilitar la conversión de los diversos sectores políticos de nuestra sociedad", indicó.



Álvarez añadió que "el sentido de la pregunta es que si ellos validaban o no imponer a través de la fuerza que aquellos alumnos que asistieron a rendir la PSU no pudiesen hacerlo. Si de alguna manera ellos estaban de acuerdo con arrogarse de una mayoría e imponerla por la fuerza".



La periodista agregó que "sin embargo, la formulé con una palabra, la palabra 'dictadura'. Y eso desvió el sentido de mi pregunta. Creo que por esa misma razón y por usar esa palabra, fue desafortunado y eso es lo que quiero expresar, fue desafortunado ocupar la palabra dictadura".



Álvarez recordó que vivió esa etapa en la historia de Chile y que luchó contra ella.