Mónica González y el rol del periodismo: 'Hemos fallado en creer que el poder está en el Ejecutivo'

Luego de dejar el directorio, la fundadora de Ciper, Mónica González conversó con CNN Chile sobre el rol actual del periodismo en nuestro país y al respecto de la campaña que busca consagrarla como Premio Nacional de Periodismo en Chile.

Sobre el rol que actualmente cumplen los comunicadores en los diversos medios en nuestro país, la periodista comentó que: "en el periodismo hemos fallado en creer que el poder está en el Ejecutivo, en el Legislativo, es seguir con nuestras grabadoras, con todo respeto, a veces personas que son marionetas del poder y no buscan el poder donde está", comentó.

"No entendemos acaso que estos carteles de narco no sólo son traficantes de drogas, son de armas, de secuestros, empresas farmacéuticas, laboratorios que funcionan como carteles, mineras. ¿Acaso Soquimich no funcionaba como cartel? ¿Las pesqueras no funcionaron como cartel? ¿Las farmacias son un cartel?", agregó la comunicadora.

Respecto a la labor que deben realizar los profesionales actualmente en su rol como reporteros, González reveló lo complejo que se ha vuelto el proceso: "ahora es más difícil reportear. Las cosas no son tan claras. Los malos se disfrazan muchísimo, los corruptos ni qué hablar, mienten", aseguró.

Al finalizar comentó la campaña (#YoFirmoxMónica) en redes sociales que busca consagrarla con el Premio Nacional de Periodismo: "ya con lo que me cuentas le puedo decir a mis hijas 'ahí está', me puedo morir tranquila. Uno quiere dejarles a sus hijos un nombre, yo aspiro a dejarle a mis nietos, a mis hijas biológicas, a mis hijos postizos, la tranquilidad de que he tratado de ser honesta, coherente. Entonces, sí me puedo morir tranquila", cerró.