Mon Laferte se llevó el Latin Grammys al Mejor álbum de música alternativa

Antes que se efectúe la ceremonio de los Latin Grammys 2019, la organización del certamen, que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos, galardonó a la cantante chilena Mon Laferte con el premio al mejor Álbum de música alternativa.

La intérprete nacional había sido nominada por sus últimos discos "Norma" y "Latinoamericana", con los cuales superó a grandes artistas, entre los que se encontraban: Babasónicos, Bándalos Chinos y Marilina Bertoldi.

Apenas la chilena se subió al escenario a recibir el premio, mandó un potente mensaje debido a la crisis social que se vive en el país.

"Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha", lanzó.