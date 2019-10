Mon Laferte emplaza a Piñera en emotiva transmisión: 'Esto se le salió de control'

Tras su potente mensaje en redes sociales, donde emplazó al Presidente Sebastián Piñera diciéndole que "eres un dictador que da órdenes comiendo pizza en el barrio alto", Mon Laferte hizo una emotiva transmisión en vivo, donde reveló que tiene miedo por su familia que se encuentra en Chile.

Bastante emocionada, la destacada artista nacional comenzó contándole a sus seguidores de Instagram que "siente mucha frustración" porque se encuentra en México y su familia acá, en Chile.

"Mi mamita está asustada, mi familia está sufriendo. Yo no tengo idea de lo que se siente estar en Chile, no sé. Estoy aquí, lejos, y no sé el miedo que debe tener la gente de los balazos", comenzó diciendo.

En esa línea, la intérprete de "Caderas Blancas" agregó que "están matando a las personas. Está la caga, literalmente, en mi país. Piñera, señor Presidente, o quién sea; yo solo soy una cantante que se siente frustrada y que tiene ganas de hacer algo al respecto, de ayudar, y que no sabe cómo chucha ayudar.

"Señor Piñera, algo tiene que hacer, tiene que terminar con esta violencia, esto se salió de control. La gente se empezó a manifestar pacíficamente y usted mandó a los militares a la calle, a los pacos a la calle, a reprimir a las personas", manifestó.

Finalmente, le envió un potente mensaje al Gobierno, donde señaló que "hay cientos de videos que muestran a la gente protestando pacíficamente y llegan los pacos a tirar lacrimógena, a sacar la gente con agua. Ahora esto se le salió de control y hay saqueos, hay incendios y hay demasiada confusión. Esto ya no es una cuestión política, no puede sacar provecho político de esto".