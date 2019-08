Mon Laferte criticó a YouTube por censura en videoclip de 'Canción de Mierda'

La cantante chilena, Mon Laferte, criticó a YouTube por su política de censura, luego de que el servicio de streaming censurara el videoclip de "Canción de Mierda", puesto que contenía imágenes de sangre, por lo que no podía acceder a publicidad.



Al respecto, la artista consultó si había una oficina encargada de la plataforma y si "son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc".



Mon Laferte siguió en su crítica, expresando que "así funciona la industria parece. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral".



Cabe decir que el videoclip de dicha canción acumulaba más de 1.500.000 vistas hasta la fecha en que se redactó esta nota.