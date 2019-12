Miss Universo tiene a su primera aspirante abiertamente lesbiana

View this post on Instagram

Ese momento en el cual te sientes una verdadera reina. Y como no sentirlo, si llevaba una verdadera pieza de arte, realizado por el gran @anazofficial quien se inspiró en la IGUALDAD Y UNIDAD para combinar un sin fin de colores en una sola tela. Un “Arcoíris del Universo” que representa a todas esas diferentes identidades, géneros, razas, orientación sexual o religión que existen y que nos permite reconocer nuestras diferentes realidades y mezclarlas. No podemos pintar el universo de un solo color, porque su belleza existe cuando la miramos de diferentes formas, a través de los colores de la igualdad y unidad. Makeup @tiffanymakeupartist Hair @anna_cantu . @misschileuniverso #GegeForMissUniverse #MissUniverse #MissUniverse2019 #MissChile #chile #missuniversechile #missuniversechile2019 #anaz #anazdress #missuniverse2019 #atlanta