'Misógino y machista': El comentado chiste del Huaso Filomeno en el Festival de Olmué 2020

La noche de este jueves se comenzó la versión número 51 del Festival del Huaso de Olmué, y el encargado del humor fue el Huaso Filomeno.

El comediante conquistó al público, pero un momento en particular no agradó a muchos y fue muy comentado en Twitter, donde fue tildado de "misógino" y "machista".

Todo comenzó cuando el humorista relató su experiencia en redes sociales, donde sostuvo que las mujeres engañaban a los hombres con sus fotos.

Por ejemplo, "la gordita" solo se toma fotos de la cara, para que no se vea "la cagada que está abajo", y que "la fea no sale en Facebook, si no es hue...". Sacó carcajadas de parte del público, pero no en redes sociales.

Luego de eso, llega el momento más criticado: que antes él iba a "topless", pero como ahora en las marchas "está de moda" que la mujeres muestren sus senos, ya no es necesario.

"Hoy día como está de moda y quieres ver tetas vas a una protesta, andan todas mostrando las tetas pues. Te ahorras plata por último (sic)", lanzó el Huaso Filomeno.

En ese momento comenzaron a escucharse pifias del público, pero duraron solo unos segundos. En redes sociales, el panorama fue distinto, el comediante duramente criticado, siendo catalogado como "misógino" y "machista".

Revisa aquí el momento (minuto 7:23):

El humor de este tipo, es la expresión de que Chile NO ha despertado. #OlmueTVN — sol (@solbcortes) January 17, 2020

Díganle al Filomeno que hacer chistes sobre el cuerpo y denigrar a las mujeres ya paso de moda. #OlmueTVN — Cnnbl 🌹 (@lscnnbl) January 17, 2020

Oye pero que penca, retrógrado y machista el humor del Huaso Filomeno #Olmue2020 #OlmueTVN — Víctor (@locoadams) January 17, 2020