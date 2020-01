Millie Bobby Brown compartió video de su niñez: Aparece cantando un clásico de Adele

Millie Bobby Brown, de casi 16 años, dio inicio a este 2020 con un inédito video de ella cuando era chica, en el que aparece cantando "Someone Like You" de Adele.

A través de Instagram, la actriz publicó: "Al comienzo de esta década tenía 6 años. Iba a la escuela, hacía que mi clase me escuchara cantar 24/7. Este video fue tomado en 2011 cuando tenía 7 años y estaba completamente obesionada con @adele y todavía lo estoy. Ningún cambio".

"Esta década ha cambiado mi vida, en serio. Encontré mi pasión en 2013, cuando supe que me encantaba estar frente a la cámara. En 2014-2015 le rogué a los agentes de casting que creyeran en mí. A finales de 2015, Carmen Cuba, Duffer Bros, Shawn Levy y Dan Cohen, pero sobre todo @netflix creían en mí", agregó.

"Desde allí, he estado en todo el mundo conociéndolos a todos. Conocí a las personas más genuinas. He crecido y aprendido muchas cosas. Pronto cumpliré 16 años y puedo decir con confianza que estoy viviendo mis sueños. Esto es lo que quiero para cada joven en este momento. Gracias a todos por todo su apoyo. Los amo por siempre", finalizó.