Millaray Viera confirmó quiebre con exministro Marcelo Díaz: 'Es un momento muy complicado'

La actriz Millaray Viera confirmó el quiebre de su relación de 7 años con el exministro Marcelo Díaz, y con quien tiene una hija en común.

"Es un momento muy complicado familiarmente hablando, pero es parte de la vida. Tengo la sensación de que las emociones no se contraponen, sino que se complementan; entonces, a pesar de que estoy como cualquier persona que estaría en mi situación, trato de enfocarme en las niñas, en mi pega, y de disfrutar de esos momentos lo más posible, aunque las otras emociones también existan", confesó a revista Paula.

Eso sí, aseguró que su separación fue en los mejores términos: "siempre poniendo a las niñas por delante (su hija en común y las dos hijas de cada uno de relaciones pasadas), súper alineados en cuanto a lo que será el futuro de ellas; evidentemente no es un proceso fácil, pero yo siento que los dos vamos a estar bien".

"Por ahora cada uno está haciendo su vida por su lado y eso es lo único real ahora. Eso es otra cosa que he aprendido; que lo único real es el presente, y lo real es que estamos viviendo cada uno en su casa", expresó.

Finalmente, explicó que "una separación no se da de un día para otro, es algo que, al menos en mi caso, y creo que en la mayoría supongo, se va dando de a poco y llega un momento en que uno toma esa decisión no más, pero seguramente el año pasado es algo que no me planteaba, si no me habría separado en ese momento. Es complicado, pero es parte de la vida y sé que lo vamos a llevar bien, en paz; seguimos siendo familia finalmente (…) La responsabilidad de una separación es de ambos. Son muchos los factores, y el deber de seguir en paz y poniendo a las niñas por delante también es de los dos. Yo sé con quién me emparejé y sé que va a ser así".