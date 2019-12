Miley Cyrus compartió canción de Navidad para todos aquellos que se sientan solos en estas fechas

Miley Cyrus dejó un mensaje navideño a sus fanáticos, particularmente a aquellos que se sienten solos durante esta fecha.

La cantante compartió un tema de ella, "My Sad Christmas Song", como si fuera un mensaje de esperanza.

"Escribí esta triste canción de Navidad hace unos años. Me sentía deprimida porque no podía estar con mis seres queridos. Incluso con una casa llena de amigos y familiares, me sentía sola", escribió.

"Si te sientes solo esta vez, debes saber que estás completamente hecho de magia. El amor siempre triunfa", agregó.

El mensaje se hizo eco entre algunos fanáticos del cantante, quienes en las redes sociales contaron sus propias historias y luchas contra la depresión y la soledad en estas fechas.