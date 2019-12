Michelle Lacoste de 'El Discípulo del Chef' realizó sus descargos tras el fin del programa

El domingo pasado se llevó a cabo la final de El Discípulo del Chef, la cual dejó como a Miel Blanca como la gran ganadora de la primera temporada.

Pese a que la final fue entre Miel, Joaquín y Nicole, Michelle Lacoste, quien había sido seleccionada por Yann Yvin para la útlima comida, quedó en el camino.

Por lo mismo, la participante decidió utilizar su Instagram para contar lo que vivió dentro del programa de CHV.

"Agotadores cuatro meses, sin duda los más difíciles de mi vida. No por un tema profesional sino por todo lo que viví. Una crisis social, económica y política que nunca antes había vivido. Una pena que inundaba el alma, pero el show de TV seguía", comenzó escribiendo.

En esa línea, reveló cómo vivió los primeros días del estallido social, asegurando que habían "días sin tener ni 100 pesos para un pan. Días largos en que empezaba a las 7:00 horas en la Vega comprando limones, me iba al canal y después corría a venderlos a las marchas, comiéndome mil lacrimógenas, ayudando a compañeros caídos, pidiendo a gritos paz".

"Creo que ahí empezó mi dolor, mi rabia, mi frustración, mi duelo, mi corazón se partió. Desde ahí la vida cambió aún más", aseguró.

"Quiero por sobre todo agradecer a toda la gente que siempre estuvo conmigo, mis hijas, gente que conocí por esta red dándome apoyo, mandándole saludos a mis niñas, gente que me mandaba lindas palabras, regalos, marcas nuevas, mis marcas, mis amigos, compañeros de mis hijas, gente en la calle, hasta carabineros", explicó.

Finalmente, señaló que "de todo este proceso lo más especial han sido todas las historias que he recibido de mujeres. No sé que irradiaré pero me sorprendí de tantas historias abusivas, golpes, abusos sexuales, manipulaciones… lloré con muchas lecturas y no dejo de pensar en ustedes, mujeres luchadoras (…) ….pero no callen más …. Es hoy el minuto de no callar".