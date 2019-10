Michelle Carvalho sorprendió a sus fanáticos de Instagram al publicar una fotografía de la única intervención estética que se ha realizado.

Se trata de una imagen antigua de su dentadura, la cual era muy distinta a como luce en la actualidad.

Esta fotografía la compartió en forma de meme, donde decía que "si no me quisiste así, no me a buscar así".

En la imagen, la brasileña aseguró que "ese fue el único cambio que hice hasta hoy".